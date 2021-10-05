Одна из партий начала агитацию среди студентов Медакадемии. Законно ли это?

Одна из партий начала агитацию среди студентов Кыргызской государственной медицинской академии. Об этом 24.kg сообщил читатель.

В мессенджере WhatsApp в специализированных группах представители политической организации, по его словам, рассылают сообщения о необходимости поддержки и приглашают студентов пополнить ряды молодежного крыла партии.

Фото читателя 24.kg. Рассылаемые студентам сообщения

Читатель интересуется, не является ли это нарушением, так как еще официальный старт агитационной компании не дан.

Напомним, выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

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