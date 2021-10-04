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Агент 024

Месяц нет питьевой воды в селе Мыкан Чуйской области из-за халатности чиновников

Жители села Мыкан Аламединского района Чуйской области больше месяца сидят без питьевой воды. Об этом в Facebook сообщила Наталья Чичерская. По словам женщины, произошло это из-за халатности при ремонте коммуникаций.

«Сначала нам делали ремонт водонапорной башни. Потом решили ее поменять. Привезли новую, при установке уронили и сломали насосы и саму башню. Потом ждали, пока все это отремонтируют. Теперь, когда башню поставили, решили установить в каждый дом счетчики, которые жители должны сами купить и сами установить», — сообщила она.

Чичерская уверяет, что администрация села не проявляет никакого интереса к ситуации.

«Администрация находится в селе Ленинском. Там у них свое отдельное водоснабжение и им нет никакого дела до того, что целое село сидит без воды. Приедут на «Лексусах», походят толпой вокруг водокачки, пришлют раз в неделю пару пьяных работяг, которые похмелятся, отдохнут, и на этом ремонт заканчивается. Жители уже не знают, к кому обратиться за помощью», — заключила она.

из интернета
Фото из интернета. Село Мыкан

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/209176/
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