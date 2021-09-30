Бишкекчане интересуются, по каким маршрутам ездят новые автобусы

По каким маршрутам в Бишкеке ездят новые автобусы, интересуется читатель 24.kg.

Он напомнил: ранее сообщалось, что в столицу поступили 210 автобусов Isuzu.

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«Если это не гостайна, может, мэрия обнародует, по каким маршрутам они разъехались? Созданы ли новые маршруты? Учитывают ли они просьбы горожан, когда рисуют новую схему?» — написал читатель.

Он также отметил, что в муниципалитете дали номера телефонов управления городского транспорта, но по ним месяц никто не отвечает.

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