В Бишкеке с 1 марта изменятся схемы движения некоторых автобусных маршрутов

В Бишкеке с 1 марта частично изменятся схемы движения ряда автобусных маршрутов.

Как сообщили в мэрии, «изменения направлены на улучшение транспортного обслуживания, сокращение времени в пути и повышение комфорта пассажиров».

Автобус № 23, ранее курсировавший по маршруту село Сарбан — жилмассив «Ак-Бата», изменяет конечную остановку: вместо этого жилого массива теперь будет следовать до жилмассива «Алтын-Казык». Кроме того, движение по улице Курманалиева заменяется на движение по улице Киргизия, и автобус теперь будет следовать по маршруту село Сарбан — жилмассив «Алтын-Казык».

Фото пресс-службы мэрии

Автобус № 17, ранее курсировавший по маршруту жилмассив «Алтын-Казык» — жилмассив «Поле Чудес», изменяет конечную остановку: вместо жилмассива «Алтын-Казык» теперь будет следовать до жилмассива «Красный строитель».

Фото пресс-службы мэрии

Автобус № 17Т переименован в № 77 в связи с тем, что пассажиры путали схемы движения маршрутов № 17 и № 17Т. Ранее автобус № 17Т курсировал по маршруту Кожзавод — 12-й микрорайон. Теперь маршрут продлевается по улице Курманалиева до жилмассива «Ак-Бата» и будет курсировать под № 77, следуя по новому маршруту жилмассив «Ак-Бата» — Кожзавод — 12-й микрорайон.