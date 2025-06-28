Ремонт дорог. В Бишкеке меняют схемы движения восьми автобусных маршрутов

В Бишкеке сегодня на реабилитацию закрыли участок улицы Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Каралаева. Об этом сообщили в мэрии.

В связи с закрытием этого участка частично изменены схемы движения пассажирских автобусов № 6, 49, 61, 100, 101, 105, 146 и 162.

Муниципалитет просит заранее планировать маршруты передвижения и по возможности пользоваться общественным транспортом во избежание затруднений на дорогах.

Ранее стало известно, что в столице с 30 июня закрывают участок улицы Московской от улицы Асаналиева до бульвара Молодой Гвардии, в связи с чем также изменены схемы пассажирских автобусов № 4(Т), 7(Т), 10(Т), 23, 25, 102, 103, 107, 195, 222 и 227.