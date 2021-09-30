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Агент 024

Сестра погибшего в ДТП в Бишкеке опасается, что подозреваемый избежит наказания

Родственники погибшего в аварии в Бишкеке опасаются, что виновный в ДТП избежит наказания. Об этом 24.kg сообщила сестра скончавшегося Жыпариза Шаршеева.

По ее словам, авария произошла 12 сентября на проспекте Жибек Жолу. В автонаезде подозревают 23-летнего жителя Сокулукского района Ж.Ж.

Жыпаризы Шаршеевой
Фото Жыпаризы Шаршеевой. Жалоба в правоохранительные органы
«Он сбил моего брата Бакыта Шаршеева возле автозаправки «Газпром». От полученных телесных повреждений брат скончался. Однако с первых дней водитель BMW полностью отрицает свою вину. Родственникам погибшего соболезнования не принес, ведет себя нагло. Брат подозреваемого работает в УВД Баткенской области и препятствует расследованию уголовного дела. Перед избранием меры пресечения заходил к судье и председателю Свердловского районного суда столицы», — рассказала женщина.

Жыпариза Шаршеева направила жалобы в Генеральную прокуратуру, ГКНБ и МВД с просьбой посодействовать в объективном расследовании этого дела.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/208754/
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