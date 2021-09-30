Сестра погибшего в ДТП в Бишкеке опасается, что подозреваемый избежит наказания

Родственники погибшего в аварии в Бишкеке опасаются, что виновный в ДТП избежит наказания. Об этом 24.kg сообщила сестра скончавшегося Жыпариза Шаршеева.
По ее словам, авария произошла 12 сентября на проспекте Жибек Жолу. В автонаезде подозревают 23-летнего жителя Сокулукского района Ж.Ж.
Жыпариза Шаршеева направила жалобы в Генеральную прокуратуру, ГКНБ и МВД с просьбой посодействовать в объективном расследовании этого дела.
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