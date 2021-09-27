Обещали и не дали. Когда в домах появится газ, в «Газпром Кыргызстан» не знают

В компании «Газпром Кыргызстан» рассказали 24.kg, почему нет голубого топлива на улице 9 Января.

В пресс-службе компании ответили, что заполнение газопровода после ремонта начато в срок, однако подача в дома жителей не началась, потому что не у всех на участке отключены краны на вводе или выключены газовые приборы.

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По их данным, сотрудники компании уведомляли абонентов района о необходимости таких процедур, они даже обратились для информирования жильцов в мэрию Бишкека.

«Компания «Газпром Кыргызстан» убедительно просит жильцов, проживающих на улице 9 Января, отключить краны на опусках и выключить газовые приборы. От слаженности действий всех сторон зависят сроки подачи природного газа в районе», — отметили в пресс-службе.

Напомним, читатель 24.kg сообщил, что они две недели сидят без газа, хотя обещали дать его еще 22 сентября.

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