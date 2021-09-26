Обещали и не дали. Две недели без газа сидят жители некоторых районов Бишкека

С 13 сентября нет газа в некоторых районах Бишкека. Об этом 24.kg сообщил читатель, проживающий на улице 9 Января.

«Обещали сначала до 20-го, потом до 22 сентября. Нет до сих пор. Может, они забыли про нас?» — задается вопросом он.

Как сказали ранее в компании «Газпром Кыргызстан», они устраняли утечку в подземном газопроводе среднего давления, введенного в эксплуатацию в 1971 году, на улице Фучика, 19/1.

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