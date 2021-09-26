15:17
USD 84.80
EUR 99.52
RUB 1.16
Агент 024

Обещали и не дали. Две недели без газа сидят жители некоторых районов Бишкека

С 13 сентября нет газа в некоторых районах Бишкека. Об этом 24.kg сообщил читатель, проживающий на улице 9 Января.

«Обещали сначала до 20-го, потом до 22 сентября. Нет до сих пор. Может, они забыли про нас?» — задается вопросом он.

Как сказали ранее в компании «Газпром Кыргызстан», они устраняли утечку в подземном газопроводе среднего давления, введенного в эксплуатацию в 1971 году, на улице Фучика, 19/1.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/208367/
просмотров: 387
Версия для печати
Материалы по теме
Некоторые районы Ошской области на несколько дней останутся без газа
Не успевают. В западной части Бишкека газ дадут на два дня позже
В некоторых районах Канта 20 сентября не будет газа
Неделю не будет газа в западной части Бишкека
В Джалал-Абаде завтра не будет газа
Почти 11 тысяч абонентов в Бишкеке на четыре дня останутся без газа
Плановые работы. В «Северэлектро» ответили жителям, у которых нет газа и света
Хоть костры разжигай. В одном из районов Бишкека жителям отключили и свет, и газ
В некоторых районах Джалал-Абада 25 августа не будет газа
Сегодня в городе Ош и Кара-Суйском районе не будет газа
Популярные новости
Бишкекчанин&nbsp;&mdash; мэру. Займитесь безопасностью остановок, а&nbsp;не&nbsp;покупкой джипов Бишкекчанин — мэру. Займитесь безопасностью остановок, а не покупкой джипов
В&nbsp;Бишкеке неправильно настроенный светофор создает автомобильный затор В Бишкеке неправильно настроенный светофор создает автомобильный затор
В&nbsp;городе&nbsp;Ош продают дневники с&nbsp;ошибками В городе Ош продают дневники с ошибками
В&nbsp;Бишкеке жители улицы Линейной вновь жалуются и&nbsp;требуют наказания чиновников В Бишкеке жители улицы Линейной вновь жалуются и требуют наказания чиновников
Бизнес
Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk
Выиграй путевку в&nbsp;Дубай с&nbsp;DemirBank! Выиграй путевку в Дубай с DemirBank!
Промышленность способствует экономическому росту в&nbsp;Индии во&nbsp;время пандемии Промышленность способствует экономическому росту в Индии во время пандемии
&laquo;Газкомм&raquo;: газовое отопление&nbsp;&mdash; чистая энергия «Газкомм»: газовое отопление — чистая энергия
26 сентября, воскресенье
15:00
Мгновения жизни. Утренний Иссык-Куль и нарынское джайлоо Мгновения жизни. Утренний Иссык-Куль и нарынское джайло...
14:01
Обещали и не дали. Две недели без газа сидят жители некоторых районов Бишкека
13:00
Эльдар Сайфутдинов: У кыргызстанцев сильно развито чувство локтя
12:58
Коронавирусом болеет 1 тысяча 332 человека, 197 — в тяжелом состоянии
12:50
Городская свалка опять горит. Мэр Бишкека отправился на мусорный полигон