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Агент 024

В Бишкеке жители улицы Линейной вновь жалуются и требуют наказания чиновников

Жители столичной улицы Линейной вновь пожаловались на нарушения, на этот раз на чиновников мэрии Бишкека, не принимающих никаких мер против вандалов.

«Нашу улицу наконец ремонтируют. Уложили новый асфальт, сделали тротуары и остановки общественного транспорта. Работы еще не приняты и официального открытия не было, но тротуар уже варварски уничтожают», — написал бишкекчанин.

По его словам, неизвестные начали разрушать новое дорожное покрытие на тротуаре и делать пристройки. «Очевидно, что все это делается при отсутствии разрешительных документов. Мэрия и ее чиновники не видят, что происходит у них под носом», — возмущен он.

Ранее читатель сообщал, что по улице Линейной невозможно пройти из-за кафе. По его словам, чтобы пройти, пешеходы должны передвигаться по проезжей части, потому что на тротуаре стоят столики для посетителей кафе «Бахчай». После публикации мэрия заставила владельца кафе освободить пешеходную зону.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/208217/
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