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Агент 024

На Иссык-Куле инспекторы убрали браконьерские сети из залива близ села Кызыл-Туу

На Иссык-Куле в заливе близ села Кызыл-Туу сняли 12 браконьерских сетей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Государственного комитета по экологии и климату.

«Инспекторами Иссык-Кульского регионального управления ГКЭК был проведен оперативный выезд. В результате в притоке Кызыл-Туу южного берега озера были сняты 12 сетей, каждая длиной от 80 до 100 метров. Во время рейда браконьеры не встречались», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее на незаконный промысел в этой местности редакции пожаловался читатель. Он сообщил, что браконьеры перекрыли сетями весь залив.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/208128/
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