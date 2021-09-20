Городская свалка в ста метрах от домов. Жители Кызыл-Кии возмущены

Городская свалка в Кызыл-Кие уже в ста метрах от домов. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Это городская свалка в Кызыл-Кие. Здесь выгружают мусор в ста метрах от домов. Отходы уже дошли до города. Через неделю будет во Дворце культуры. Никто не следит за этим. Звонишь — говорят: это сломано, то сломано. Ночью в домах дым, мухи», — жалуется местный житель.

Руководитель МП «Кызыл-Кыя тазалык» Каныбек Мамажалиловрассказал, что на предприятии был сломан бульдозер. «На ремонт бульдозера ушло 10 дней. За это время люди, которые занимались самовывозом, оставляли мусор на полпути, не доезжая до городской свалки. Основная дорога уже была преграждена. Но с помощью частных лиц ее расчистили и поставили ответственного человека, чтобы тот контролировал самовывоз. Вообще, для решения этой проблемы нужно огородить городскую свалку и поставить камеры видеонаблюдения. В бюджете это не предусмотрено, но я ищу донора», — сказал он.

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