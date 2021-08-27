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Агент 024

В Бишкеке машина частной скорой помощи использует велодорожку как парковку

В Бишкеке машина одной из частных служб скорой помощи использует велодорожку в качестве парковки, мешая движению велосипедистов. Об этом у себя на странице в Facebook сообщил житель столицы Эльден Калчакеев.

«Вот эта машина частной скорой помощи «Вита» ровнее всех стоит на велодорожке, которую построила мэрия в прошлом году напротив завода «Дастан». А на пересечении улиц Байтика Баатыра и Ахунбаева частный магазин самовольно сделал ступеньку прямо на велодорожке», — написал он.

Бишкекчанин призвал мэрию города оштрафовать нарушителей. Он также сообщил, что из припаркованной машины скорой помощи на велодорожку капает масло.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/205390/
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