В Бишкеке машина частной скорой помощи использует велодорожку как парковку

В Бишкеке машина одной из частных служб скорой помощи использует велодорожку в качестве парковки, мешая движению велосипедистов. Об этом у себя на странице в Facebook сообщил житель столицы Эльден Калчакеев.
«Вот эта машина частной скорой помощи «Вита» ровнее всех стоит на велодорожке, которую построила мэрия в прошлом году напротив завода «Дастан». А на пересечении улиц Байтика Баатыра и Ахунбаева частный магазин самовольно сделал ступеньку прямо на велодорожке», — написал он.
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