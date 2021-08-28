Невозможно пройти. Жители Бишкека просят отремонтировать их улицы

Жители Бишкека продолжают присылать фото и видео с улиц, которым необходим ремонт.

«По дороге невозможно ходить. Вся обувь приходит в негодность, пока дойдешь до асфальта. Это дорога вдоль улицы 7 Апреля. Напротив дома 3/1 (от улицы Шоокум до улицы Куйручук). В дождливую погоду там лужи образовываются, невозможно пройти», — написал читатель.





«На улице Гражданской идет реконструкция. К ней примыкает улица Западная, которая вся в огромных ямах. Народ убедительно просит и эту улицу привести в порядок», — отметила читательница.

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