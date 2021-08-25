Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 21-летний Шукурбек Салибраимов

В Бишкеке пропал 21-летний Шукурбек Салибраимов. Об этом 24.kg сообщила его сестра.

Фото сестры пропавшего. В Бишкеке пропал 21-летний Шукурбек Салибраимов

По ее словам, парень вышел из дома ночью 17 августа и не вернулся до сих пор. Свой мобильный телефон и паспорт молодой человек оставил дома.

Приметы: рост 175-180 сантиметров. Был одет в черный спортивный костюм и серые кроссовки.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, просят позвонить по номеру 0554989410.

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