В Бишкеке коммунальные службы отремонтировали опасный пешеходный мост через БЧК

Сотрудники «Бишкекасфальтсервиса» отремонтировали пешеходный мост через БЧК, расположенный в районе пересечения проспекта Чуй и улицы Ауэзова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

«Сотрудники предприятия выехали на место и начали сварочные работы», — уточнили в муниципалитете.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Рабочие чинят мост через БЧК

Напомним, ранее в редакцию обратился читатель. Он попросил сотрудников мэрии обратить внимание на изношенный мост, представляющий опасность для пешеходов.

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