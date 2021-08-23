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Агент 024

В Бишкеке коммунальные службы отремонтировали опасный пешеходный мост через БЧК

Сотрудники «Бишкекасфальтсервиса» отремонтировали пешеходный мост через БЧК, расположенный в районе пересечения проспекта Чуй и улицы Ауэзова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

«Сотрудники предприятия выехали на место и начали сварочные работы», — уточнили в муниципалитете.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Рабочие чинят мост через БЧК

Напомним, ранее в редакцию обратился читатель. Он попросил сотрудников мэрии обратить внимание на изношенный мост, представляющий опасность для пешеходов.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/204767/
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