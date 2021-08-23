В Бишкеке уже четыре года не могут отремонтировать улицу Каракумскую. Об этом в Facebook сообщила горожанка Виктория Бирюкова.

По ее словам, в 2017-м улицу перекопали, чтобы проложить электрический кабель, но дорогу оставили в плачевном состоянии.

«Я носила письма и жалобы, есть пачка отписок разных, кто-то кормил завтраками, кто-то культурно посылал. Потом пандемия коронавируса, и мне стало не до этого, если честно. У меня ощущение, что я с ветряными мельницами сражаюсь», — написала она.

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