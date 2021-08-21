15:28
USD 84.64
EUR 98.82
RUB 1.14
Агент 024

Учителей Бишкека заставляют участвовать в параде 31 августа. Комментарий мэрии

Учителя бишкекских школ пожаловались на то, что их заставляют участвовать в массовом мероприятии на День независимости. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Педагоги опасаются присутствовать на празднике из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что мэрия столицы попросила директоров школ обеспечить явку учителей на городском праздновании в честь 30-летия независимости.

Комментируя сообщение горожан, вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева сказала 24.kg, что в городе действительно состоится парад, в котором примут участие и педагоги школ. Но их будет не много.

«Хочется также спросить у учителей, так как скоро начнется учебный год в офлайн-режиме, как они будут ходить в школу? Сегодня все ходят в магазины, на рынки, на мероприятия, ездят на Иссык-Куль, ничего их не смущает? Есть возможность поставить прививку, чтобы защитить свое здоровье, невозможно жить в карантине. Нужно возвращаться к нормальной жизни, но с соблюдением определенных норм и правил», — заключила она.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/204708/
просмотров: 38
Версия для печати
Материалы по теме
В Ошской области в День независимости состоится Кубок президента по конным играм
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 12 медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли пять человек
Коронавирусом болеет 3 тысячи 918 человек, 539 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 248 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 173 676
COVID-19. Нацстатком посчитал, насколько выросло число заболевших в Кыргызстане
COVID-19. Германия выделит Кыргызстану 110 тысяч доз вакцины против коронавируса
COVID-19 в мире. Заразились более 209,9 миллиона, умерли более 4,4 миллиона
Для зараженных COVID-19 свободны 378 коек в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
На&nbsp;Иссык-Куле образовалась многокилометровая пробка На Иссык-Куле образовалась многокилометровая пробка
Чиновники, помогите! В&nbsp;Бишкеке 15-летний подросток живет в&nbsp;компьютерном клубе Чиновники, помогите! В Бишкеке 15-летний подросток живет в компьютерном клубе
В&nbsp;Кыргызстане открыто рекламируют продажу наркотиков, а&nbsp;милиция бездействует В Кыргызстане открыто рекламируют продажу наркотиков, а милиция бездействует
Бизнес
Активисты помогли школе сэкономить на&nbsp;электричестве, установив солнечные панели Активисты помогли школе сэкономить на электричестве, установив солнечные панели
КГИПИ проводит летнюю школу &laquo;Роботехника и&nbsp;сайтостроение&raquo; КГИПИ проводит летнюю школу «Роботехника и сайтостроение»
Акция от&nbsp;MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за&nbsp;2&nbsp;сома Акция от MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за 2 сома
Обновился состав топ-менеджеров ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Обновился состав топ-менеджеров ОАО «Кыргызтелеком»
21 августа, суббота
15:25
Учителей Бишкека заставляют участвовать в параде 31 августа. Комментарий мэрии Учителей Бишкека заставляют участвовать в параде 31 авг...
15:00
Армейская дисциплина и мировая известность. Ансамблю «Шаттык» 28 лет
14:46
Страшная авария по улице Токомбаева в Бишкеке. Установлена личность водителя
14:19
Личный дневник Жусупа Абдрахманова опубликуют при поддержке президента
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 21 августа. Сколько денег семья тратит на еду