Учителей Бишкека заставляют участвовать в параде 31 августа. Комментарий мэрии

Учителя бишкекских школ пожаловались на то, что их заставляют участвовать в массовом мероприятии на День независимости. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Педагоги опасаются присутствовать на празднике из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что мэрия столицы попросила директоров школ обеспечить явку учителей на городском праздновании в честь 30-летия независимости.

Комментируя сообщение горожан, вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева сказала 24.kg, что в городе действительно состоится парад, в котором примут участие и педагоги школ. Но их будет не много.

«Хочется также спросить у учителей, так как скоро начнется учебный год в офлайн-режиме, как они будут ходить в школу? Сегодня все ходят в магазины, на рынки, на мероприятия, ездят на Иссык-Куль, ничего их не смущает? Есть возможность поставить прививку, чтобы защитить свое здоровье, невозможно жить в карантине. Нужно возвращаться к нормальной жизни, но с соблюдением определенных норм и правил», — заключила она.

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