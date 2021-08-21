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Агент 024

Жительница Чолпон-Аты просит сделать пандус на одной из лестниц города

Жительница Чолпон-Аты просит мэрию продумать и сделать пандус на одной из самых больших лестниц города. Об этом она сообщила 24.kg.

«Эта гранитная лестница стала своего рода достопримечательностью нашего города. Все, кто хоть раз был в Чолпон-Ате, вспомнят ее. Большая и красивая, но очень неудобная для тех, кто вынужден передвигаться с детской коляской либо в инвалидном кресле. Сейчас в городе проходит Евразийский совет и часто спускать и поднимать коляски помогают милиционеры. В обычные дни приходится просить кого-то из прохожих», — сказала читательница.

читательницы 24.kg
Фото читательницы 24.kg. Гранитная лестница в Чолпон-Ате

Женщина попросила мэрию Чолпон-Аты рассмотреть возможность улучшения лестницы при сохранении ее прежнего вида.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/204663/
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