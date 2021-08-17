Житель села Джаны-Джер жалуется на затянувшийся ремонт ирригации

В селе Джаны-Джер Чуйской области затянулась установка ирригационных лотков. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, лотки на Молодой Гвардии начали устанавливать несколько месяцев назад. «Однако до сих пор работы не окончены. Рабочих на участке уже давно нет. Скоро начнется учебный год, а тротуар весь перекопан, детям придется ходить по проезжей части. Перед школьными воротами придется прыгать через арык. Кругом лежит мусор. Почему нельзя делать все своевременно?» — задался местный житель вопросом.