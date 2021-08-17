18:45
USD 84.74
EUR 99.87
RUB 1.15
Агент 024

Житель села Джаны-Джер жалуется на затянувшийся ремонт ирригации

В селе Джаны-Джер Чуйской области затянулась установка ирригационных лотков. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, лотки на Молодой Гвардии начали устанавливать несколько месяцев назад. «Однако до сих пор работы не окончены. Рабочих на участке уже давно нет. Скоро начнется учебный год, а тротуар весь перекопан, детям придется ходить по проезжей части. Перед школьными воротами придется прыгать через арык. Кругом лежит мусор. Почему нельзя делать все своевременно?» — задался местный житель вопросом.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/204158/
просмотров: 304
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке на ремонт закрывают улицу Магистральную
Чаще пересаживайте. После поездки премьера на «Ауди» в Тюпе начали ремонт дороги
Когда закончат ремонт улицы Руставели, рассказали в мэрии Бишкека
Опасно ходить. В жилмассиве «Ак-Ордо» в Бишкеке нет тротуаров
На затянувшийся ремонт улиц Матросова и Жукеева-Пудовкина жалуются бишкекчане
Из-за коррупционного скандала бишкекчане остались без отремонтированной улицы
Началась реконструкция автодороги Балыкчи — Барскоон
В селе Пригородном из-за ремонта улицы Республиканской вырубают деревья
Улукбек Марипов проинспектировал состояние дорог
В Оше установят мраморные плиты в память о ветеранах Великой Отечественной войны
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке затопило дорогу под мостом на&nbsp;Молодой Гвардии. Кто потерял госномера? В Бишкеке затопило дорогу под мостом на Молодой Гвардии. Кто потерял госномера?
В&nbsp;Кыргызстане открыто рекламируют продажу наркотиков, а&nbsp;милиция бездействует В Кыргызстане открыто рекламируют продажу наркотиков, а милиция бездействует
Чиновники, помогите! В&nbsp;Бишкеке 15-летний подросток живет в&nbsp;компьютерном клубе Чиновники, помогите! В Бишкеке 15-летний подросток живет в компьютерном клубе
Езда по&nbsp;встречке. На&nbsp;улице Асаналиева в&nbsp;Бишкеке постоянно нарушают ПДД Езда по встречке. На улице Асаналиева в Бишкеке постоянно нарушают ПДД
Бизнес
В&nbsp;путешествие по&nbsp;Кыргызстану отправляйся с&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это крупнейшая 4G&nbsp;LTE-сеть В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
17 августа, вторник
18:30
18 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет 18 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:24
Айбек Джунушалиев выдвинут в мэры Бишкека
18:07
Кыргызстан и Китай поговорили о взаимодействии по борьбе с COVID-19
18:03
Церемония награждения олимпийских призеров пройдет 23 августа
17:58
На Иссык-Куле появится гольф-клуб. Земли под него уже трансформировали