Бишкекская милиция выдворила бездомных из сквера Тоголока Молдо

Администрация Первомайского района Бишкека отреагировала на жалобу жителя столицы на бездомных, обосновавшихся в сквере Тоголока Молдо. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Со стороны участковых милиции Первомайского УВД был осуществлен выезд. По итогам в отношении лиц без определенного местожительства приняты меры и они выдворены из сквера. На сегодняшний день этот вопрос находится на постоянном контроле у участковых», — проинформировали в муниципалитете.

Напомним, на бездомных, устроивших в сквере антисанитарию, редакции ранее пожаловался читатель.

«Бомжи оккупировали сквер, все поляны заняты ими. Спят там, круглосуточно пьют водку, справляют нужду, а кругом дети, пожилые люди гуляют. Раньше можно было на траве посидеть, отдохнуть, а сейчас это отвратительно и мерзко», — рассказал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.