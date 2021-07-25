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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Граждане жалуются на машины на тротуарах

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В районе пересечения бульвара Молодой Гвардии и улицы Фрунзе автомобилем закрыли тротуар.

В «Городке строителей», по словам очевидца, такая ситуация ежедневно.

Читатели присылают фотографии нарушителей правил парковки не только из столицы.

Так, в Оше водитель на малолитражке заехал в парк Навои.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

А в Чолпон-Ате в разгар сезона машин стало так много, что они паркуются на газонах.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/201892/
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