Крупная авария на Иссык-Куле. Очевидцы толпой пытались напасть на водителя Lexus

В Сети опубликовали видео, что происходило после страшной аварии на Иссык-Куле в селе Чырпыкты.

Очевидцы ДТП, унесшего жизни пяти человек, потребовали у сотрудника милиции не прятать от людей водителя автомашины Lexus LX470, который столкнулся с Mitsubishi Galant.

Судя по содержанию видеоролика, милиционер увел водителя внедорожника в другой автомобиль, чтобы находящиеся на месте аварии не напали на него из мести.

В ответ на это парни заявили, что такие поступки являются недостойными, и потребовали не защищать водителя внедорожника, одежда которого была почти вся в крови.

Видео опубликовал активист Болот Ибрагимов.

Отметим, что в результате аварии пять человек, которые находились в Mitsubishi Galant, погибли на месте. Еще пятеро, ехавшие в салоне Lexus LX470, с различными травмами госпитализированы в Иссык-Кульскую территориальную больницу.

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