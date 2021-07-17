Бишкекчане жалуются на автобусы маршрута № 35

В бишкекских автобусах, курсирующих по маршруту № 35, невозможно расплатиться картой «Тулпар» — отсутствуют специальные аппараты. Об этом 24.kg сообщила читатель.

«Кроме этого, в салонах очень душно. Нет открывающихся окон и люков. Водители ездят с открытыми передними дверями, что небезопасно для пассажиров», — отметила она.

Фото читателя 24.kg

Отметим, маршрут № 35 обслуживается частной компанией. В таких автобусах, как и в маршрутных такси, валидаторы еще не устанавливали.

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