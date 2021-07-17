93 тысячи сомов штрафа за нарушения ПДД нашли у водителя в Бишкеке

В Бишкеке один из водителей нарушил Правила дорожного движения на 93 тысячи сомов. Об этом 24.kg сообщила читатель. Женщина отметила, что водитель привлек ее внимание хамским поведением на дороге.

«Он с нарушением проехал через пешеходный переход и оскорбил меня, когда я сделала ему замечание. Когда проходила мимо соседнего дома, увидела его машину припаркованной, сфотографировала и решила проверить через Carcheck. Выяснилось, что он нарушил Правила дорожного движения на 93 тысячи сомов», — сообщила читатель.

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