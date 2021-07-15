На пандусы «для галочки» в одном из гипермаркетов Бишкека пожаловался горожанин

В ГУМ «Чынар» пандусы установлены «для галочки». Ими невозможно пользоваться. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Кто принимал в эксплуатацию этот торговый центр и куда они смотрели? Пандус упирается в стену. Как им смогут воспользоваться матери с колясками и люди с инвалидностью? Я считаю, что руководство центра должно срочно исправить эту ошибку, а чиновники проконтролировать это», — отметил он.

Фото 24.kg. Пандус в ГУМ «Чынар»

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