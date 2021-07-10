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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Ремонт улицы Койбагарова в Бишкеке затягивается, рабочие появились несколько раз

Ремонт улицы Койбагарова в Бишкеке затягивается, рабочие появились на месте всего несколько раз. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, ремонт начался в апреле 2021 года, однако в основном работа простаивает.

«За этот период можно было километровую дорогу закончить. К сожалению, четвертый месяц эта улица закрыта. Скорой помощи заехать невозможно. В течение четырех месяцев жильцы наблюдают за имитацией работы подрядчиков. Помогите посодействовать в решении вопроса», — написала горожанка.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/200482/
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