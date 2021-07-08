28 штрафов на 37 тысяч сомов. Злостный нарушитель ПДД ездит по дорогам Бишкека

Злостного нарушителя Правил дорожного движения на дорогах Бишкека встретил житель столицы Михаил Дудин. Судя по присланным им в редакцию фотографиям, водителя нисколько не волнует ни техническое состояние его авто, ни накопившийся долг.

«Вчера вечером ехал домой по улице Юнусалиева. Вижу это убитое чудо (машина — реально живого места нет, еще и груженая сверх меры). Сначала сфотографировал как забавный экземпляр. Потом решил пробить по Carcheck», — сообщил он.

Фото Михаила Дудина. Внимание бишкекчанина привлекли внешний вид и состояние машины

Согласно базе данных, водитель вишневой Toyota Carina нарушил ПДД 28 раз на сумму в 37 тысяч сомов. Собирается ли он их оплачивать? Вопрос, скорее, риторический.

Фото 24.kg. Общая сумма штрафов — 37 тысяч сомов

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