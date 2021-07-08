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Агент 024

28 штрафов на 37 тысяч сомов. Злостный нарушитель ПДД ездит по дорогам Бишкека

Злостного нарушителя Правил дорожного движения на дорогах Бишкека встретил житель столицы Михаил Дудин. Судя по присланным им в редакцию фотографиям, водителя нисколько не волнует ни техническое состояние его авто, ни накопившийся долг.

«Вчера вечером ехал домой по улице Юнусалиева. Вижу это убитое чудо (машина — реально живого места нет, еще и груженая сверх меры). Сначала сфотографировал как забавный экземпляр. Потом решил пробить по Carcheck», — сообщил он.

Михаила Дудина
Фото Михаила Дудина. Внимание бишкекчанина привлекли внешний вид и состояние машины

Согласно базе данных, водитель вишневой Toyota Carina нарушил ПДД 28 раз на сумму в 37 тысяч сомов. Собирается ли он их оплачивать? Вопрос, скорее, риторический.

24.kg
Фото 24.kg. Общая сумма штрафов — 37 тысяч сомов

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/200315/
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