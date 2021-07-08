Мест в больницах нет. Тяжело болеющим горожанам оказывают медпомощь в машинах

В больницах Бишкека нет мест для тяжело болеющих коронавирусом. Об этом в социальных сетях сообщил волонтер Валерий Кононов.

«Места есть, говорите? Жизнь человека для вас ничего не значит? Ваши амбиции превыше всего», — подписал он видео, снятое минувшей ночью.

Отмечается, что волонтеры сопровождали скорую помощь Красного Креста. Однако в медучреждениях столицы не нашлось мест для граждан с низкой сатурацией и в тяжелом состоянии. Им оказывали помощь в машинах.

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