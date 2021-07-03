Горожанин возмущен, что дорожную разметку рисуют скользкой краской

Горожанин возмущен, что дорожную разметку на пересечении улицы Боконбаева и проспекта Манаса рисуют скользкой краской.

«Почему зебру опять рисуют этой краской? Когда зимой мороз или дождь, на ней ужасно скользко. Лично мы всей семьей по ней скользили, и не раз. У знакомой дочь руку сломала, переходя по этому пешеходному переходу. Китайцы наносят горячим методом разметку, и она не скользит», — написал читатель.

Фото читателя. Перекресток на Боконбаева и проспекта Манаса

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