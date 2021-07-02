В Бишкеке до сих пор не починили разбитый во время беспорядков подземный переход

В Бишкеке до сих пор не починили подземный переход, расположенный на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова. Фотографии остекления, разбитого во время октябрьских беспорядков 2020 года, 24.kg прислал читатель.

«Прошло почти девять месяцев, а эти разбитые стекла никто даже не подумал заменить. Видны следы от попадания камней и резиновых пуль. Таким предстает Бишкек перед гостями и туристами. Это позор. Городские власти не могут найти несколько стекол, чтобы привести в порядок центр столицы. А мы еще хотим, чтобы в мэрии решили вопрос общественного транспорта. Да они кусок стекла заменить не могут», — возмутился он.

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