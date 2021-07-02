09:08
USD 84.78
EUR 100.43
RUB 1.16
Агент 024

В Бишкеке до сих пор не починили разбитый во время беспорядков подземный переход

В Бишкеке до сих пор не починили подземный переход, расположенный на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова. Фотографии остекления, разбитого во время октябрьских беспорядков 2020 года, 24.kg прислал читатель.

«Прошло почти девять месяцев, а эти разбитые стекла никто даже не подумал заменить. Видны следы от попадания камней и резиновых пуль. Таким предстает Бишкек перед гостями и туристами. Это позор. Городские власти не могут найти несколько стекол, чтобы привести в порядок центр столицы. А мы еще хотим, чтобы в мэрии решили вопрос общественного транспорта. Да они кусок стекла заменить не могут», — возмутился он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/199610/
просмотров: 420
Версия для печати
Материалы по теме
Стыдно перед гостями. Привести в порядок шумозащитные заборы просит бишкекчанин
В Бишкеке в парке «Ынтымак» засыхают высаженные горожанами деревья
Пустыня. Читатель 24.kg показал, как выглядит Сокулукское водохранилище
В Бишкеке сквер «Театральный» вновь пострадал от рук вандалов
Водный вопрос. В одном селе Чуйской области засуха, в другом — потоп
Пожар на городской свалке Бишкека видно за десятки километров
Сторонники Бабанова оставили после себя мусор возле Первомайского суда Бишкека
В Бишкеке в дерево врезалась груженая водкой машина. Водитель сбежал
В Бишкеке на припаркованную машину обрушилась ветка дерева
Живущие рядом с Первомайским судом бишкекчане просят не сажать чиновников ночью
Популярные новости
Грамматика сегодняшнего дня. Возле СЭЗ &laquo;Бишкек&raquo; висит вывеска с&nbsp;ошибкой Грамматика сегодняшнего дня. Возле СЭЗ «Бишкек» висит вывеска с ошибкой
В&nbsp;новых автобусах в&nbsp;Бишкеке за&nbsp;проезд требуют 10&nbsp;сомов В новых автобусах в Бишкеке за проезд требуют 10 сомов
В&nbsp;Бишкеке водитель такси чуть не&nbsp;сбил детей. У&nbsp;него штрафы уже на&nbsp;58&nbsp;тысяч сомов В Бишкеке водитель такси чуть не сбил детей. У него штрафы уже на 58 тысяч сомов
Пустыня. Читатель&nbsp;24.kg показал, как выглядит Сокулукское водохранилище Пустыня. Читатель 24.kg показал, как выглядит Сокулукское водохранилище
Бизнес
Оцените преимущества онлайн-касс MegaKassa от&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; Оцените преимущества онлайн-касс MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»
Акция! Сейфовые ячейки со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов Акция! Сейфовые ячейки со скидкой 50 процентов
Акция в&nbsp;ТРЦ Tommi Mall! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;VIP-номера MegaCom Акция в ТРЦ Tommi Mall! Скидки до 100 процентов на VIP-номера MegaCom
Программа обучения в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Программа обучения в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
2 июля, пятница
09:00
В Жайылском районе похитили девушку. Суд оправдал обвиняемых В Жайылском районе похитили девушку. Суд оправдал обвин...
08:55
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился 51 медработник
08:54
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 10 человек
08:50
В КР выявили 1 485 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 127 880
08:49
Дни культуры, кино, опера. Кыргызстан и Россия обсудили перекрестный год
1 июля, четверг
23:51
Мессенджер WhatsApp получил поддержку работы сразу на четырех устройствах
23:25
В ЕАЭС заработала система поиска «Работа без границ»
22:57
Креативный подход. Власти Бишкека запускают акции, чтобы горожане носили маски