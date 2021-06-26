В Бишкеке в аварии на Южной магистрали пострадали 10 человек

В Бишкеке в аварии пострадали десять человек. Об этом 24.kg сообщили очевидцы событий.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня на пересечении Южной магистрали и проспекта Чингиза Айтматова. Столкнулись Honda Fit одной из служб такси и легковушка. Очевидцы утверждают, что водитель такси ехал на большой скорости.

«В результате пострадали десять человек. У всех различные травмы. Кого-то пришлось доставать из машины, потому что человека зажало. На месте первую медицинскую помощь оказал преподаватель Медакадемии Улугбек Жоомартов. Среди пострадавших четверо детей. У них явное сотрясение головного мозга», — сообщили редакции.

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