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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители оставляют машины так, что мешают другим водителям

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В районе пересечения улиц Токтогула и Тыныстанова машину оставили на остановке.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Раздражают водители, которые паркуются так, что мешают другим автолюбителям», — написал автор снимка, сделанного на том же перекрестке.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Возле гостиницы «Ак-Кеме» авто полдня закрывало тротуар. «Вызвали УПСМ в 12.30. Приехали в 12.50. Ждали эвакуатор полчаса. Пока ждали, женщина уехала как ни в чем не бывало. Сотрудник ПС просто отпустил ее», — написал автор фото.

Еще один «чудак» заехал на тротуар на улице Байтика Баатыра.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Другой водитель оставил свое авто на разметке пешеходного перехода.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/198635/
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