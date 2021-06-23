Чудаки парковки. Нарушители оставляют машины так, что мешают другим водителям

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В районе пересечения улиц Токтогула и Тыныстанова машину оставили на остановке.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Раздражают водители, которые паркуются так, что мешают другим автолюбителям», — написал автор снимка, сделанного на том же перекрестке.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Возле гостиницы «Ак-Кеме» авто полдня закрывало тротуар. «Вызвали УПСМ в 12.30. Приехали в 12.50. Ждали эвакуатор полчаса. Пока ждали, женщина уехала как ни в чем не бывало. Сотрудник ПС просто отпустил ее», — написал автор фото.

Еще один «чудак» заехал на тротуар на улице Байтика Баатыра.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Другой водитель оставил свое авто на разметке пешеходного перехода.

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