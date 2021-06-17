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Агент 024

Пробки в Бишкеке. Из-за фур образуются заторы на въезде в «Аламедин-1»

Из-за фур, съезжающих с проспекта Шабдана Баатыра на улицу Валиханова в микрорайоне «Аламедин-1», образуются пробки. Видео 24.kg прислал читатель.

«Каждый день одно и то же. Пробки стоят часами. Да сколько можно терпеть этот беспредел?!» — спрашивает житель.

На перекрестке стоит знак, запрещающий проезд грузовым автомашинам.

Читатель просит принимать меры к таким водителям, из-за которых останавливается движение.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/197915/
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