Чудаки парковки. Нарушители облюбовали пандусы, лестницы и пешеходные переходы

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«Облюбовали пандусы, лестницы и пешеходные переходы. Зеленый «Лексус» и вовсе на встречной полосе припаркован. Горожане подвергают себя и детей опасности в попытках обойти эти авто по обочинам», — написал автор фото.
Вновь жители Бишкека прислали факты нарушений на улице Байтика Баатыра, выше Горького.
В этом месте заезжают не только на велодорожки, но и на тротуары. «Очевидно, что ему наплевать на то, что дорожка отведена для людей, а не для транспорта», — прокомментировал снимок читатель.
Житель города Балыкчи прислал снимки автохамов с улицы Океева.
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