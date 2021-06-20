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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители облюбовали пандусы, лестницы и пешеходные переходы

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Облюбовали пандусы, лестницы и пешеходные переходы. Зеленый «Лексус» и вовсе на встречной полосе припаркован. Горожане подвергают себя и детей опасности в попытках обойти эти авто по обочинам», — написал автор фото.

Вновь жители Бишкека прислали факты нарушений на улице Байтика Баатыра, выше Горького.

В этом месте заезжают не только на велодорожки, но и на тротуары. «Очевидно, что ему наплевать на то, что дорожка отведена для людей, а не для транспорта», — прокомментировал снимок читатель.

В районе пересечения проспекта Жибек Жолу и улицы Орозбекова автомобилем также перекрыли тротуар.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Житель города Балыкчи прислал снимки автохамов с улицы Океева.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/197912/
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