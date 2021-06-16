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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Бишкекчане просят установить бордюры на улице Байтика Баатыра

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Байтика Баатыра (между улицами Горького и Медерова) постоянно водители заезжают на велодорожку. «Необходимо установить бордюры, иначе нарушители так и будут ставить машины на тротуаре», — предложил читатель.

Вновь жалуются на таксистов, мешающих общественному транспорту на остановках.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Рядом с рестораном «Алтын Арашан» на улице 7 Апреля невозможно проехать с колясками», — написал автор фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На проспекте Айтматова (район Госрегистра) машинами часто загораживают тротуар.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/197874/
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