16:13
USD 84.71
EUR 102.58
RUB 1.17
Агент 024

В одних селах Чуйской области не хватает воды, а в других она течет просто так

Жители сел Чуйской области пожаловались, что из-за протечек вода бежит просто так.

Пока в одних селах Чуйской области не хватает воды, в других она течет просто так.

«На пересечении переулка Школьного и улицы Киргизской в селе Нижняя Ала-Арча около месяца назад под землей пробило водопроводную трубу. Эта сторона дороги принадлежит Горводоканалу, поэтому местная администрация не устраняет проблему. На этом месте ранее уже производился ремонт, но вода так и бежит», — написала жительница села.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Протечка в селе Нижняя Ала-Арча
Вода из-под земли течет на улице Таранчиева в селе Беш-Кунгей уже несколько месяцев.

Напомним, накануне в Бишкеке у здания правительства собралось около 300 фермеров из Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/197718/
просмотров: 1384
Версия для печати
Материалы по теме
Вопрос нехватки воды. В Чуйской области планируют пробурить около 100 скважин
Поля засыхают без воды. В Бишкеке митингуют фермеры Чуйской области
В селе Кок-Жар пятый день нет воды
В областной больнице Каракола днем отключают воду. Пациенты недовольны
Еще одну протечку в водопроводной трубе обнаружили в Бишкеке
В переулке Челябинском в Бишкеке прорвало водопроводную трубу
Жители новостроек Бишкека жалуются на отсутствие питьевой воды
В жилмассиве «Рухий-Мурас» отключили воду из-за долгов нескольких домов
На постоянные перебои с питьевой водой жалуется бишкекчанка
Проблемы с питьевой водой в Оше. Городские власти решили перенести водозабор
Популярные новости
В&nbsp;Америке пропали трое кыргызстанцев. Их&nbsp;ищут с&nbsp;прошлого года В Америке пропали трое кыргызстанцев. Их ищут с прошлого года
Мгновения жизни. Закат в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Барскоонское ущелье Мгновения жизни. Закат в Бишкеке и Барскоонское ущелье
Против нового руководства. В&nbsp;Караколе на&nbsp;работу не&nbsp;вышли сотрудники &laquo;Тазалыка&raquo; Против нового руководства. В Караколе на работу не вышли сотрудники «Тазалыка»
Стройматериалы, дорожка. Как в&nbsp;Бишкеке уничтожают газоны, помимо отсутствия воды Стройматериалы, дорожка. Как в Бишкеке уничтожают газоны, помимо отсутствия воды
Бизнес
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
15 июня, вторник
16:08
Пожар на Бишкекском санитарном полигоне не могут потушить третий день Пожар на Бишкекском санитарном полигоне не могут потуши...
16:03
Повторные выборы. В Токмаке квартальная собирала паспорта и делала копии
15:46
Кухня в полтора метра. Почти все квартиры в доме в Нарыне уже заселены
15:27
Жылдыз Бакашова отметила важность победы женщин на выборах в местные кенеши
15:19
Азиза Суракматова оставили под стражей