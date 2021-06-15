В одних селах Чуйской области не хватает воды, а в других она течет просто так

Жители сел Чуйской области пожаловались, что из-за протечек вода бежит просто так.

Пока в одних селах Чуйской области не хватает воды, в других она течет просто так.

«На пересечении переулка Школьного и улицы Киргизской в селе Нижняя Ала-Арча около месяца назад под землей пробило водопроводную трубу. Эта сторона дороги принадлежит Горводоканалу, поэтому местная администрация не устраняет проблему. На этом месте ранее уже производился ремонт, но вода так и бежит», — написала жительница села.

Фото читателя 24.kg. Протечка в селе Нижняя Ала-Арча

Вода из-под земли течет на улице Таранчиева в селе Беш-Кунгей уже несколько месяцев

Напомним, накануне в Бишкеке у здания правительства собралось около 300 фермеров из Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды.

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