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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители в Бишкеке закрывают въезды во дворы

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Юнусалиева машиной перекрыли тротуар.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуаре припарковался владелец этого автомобиля в Оше.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В Бишкеке грузовик заехал на пешеходную дорожку на улице Фатьянова. Людям пришлось выходить на дорогу, чтобы его обойти.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Матросова автолюбитель закрыл въезд во двор.

«Вот как можно так закрыть проезд во двор? А если экстренным службам надо проехать быстро? Что за эгоизм у нашего народа?» — прокомментировал свое фото читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/197062/
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