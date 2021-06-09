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Агент 024

В мэрии Бишкека сняли с себя ответственность за упавший рекламный щит

К некачественно установленному на улице Киевской рекламному щиту мэрия Бишкека отношения не имеет. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, владельцем рекламного щита и арендатором земельного участка является ОсОО «Айрон медиа».

Он сам оплатил услуги манипулятора и забрал щит, чтобы починить.

Напомним, ранее читатель сообщил, что в столице упал плохо установленный баннер. «Кто выдавал разрешение? Не знали, что это небезопасно?» — спрашивал автор фото.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/197028/
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