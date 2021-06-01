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Агент 024

В Бишкеке на припаркованную машину обрушилась ветка дерева

В Бишкеке на улице Уч-Курганской, возле почтового отделения № 14 на припаркованную машину обрушилась ветка дерева. Об этом 24.kg рассказал владелец легковушки Закир Манбаев. Он пытался вызвать на место происшествия муниципальные службы, но безрезультатно.

«Приехал к отделению, припарковался. Зашел в здание и спустя время услышал какой-то грохот. Вышел и застал такую картину. Осмотрел машину, увидел на ней повреждения и позвонил на горячую линию мэрии Бишкека по номеру 185. Там мне пообещали, что на место прибудет бригада «Зеленстроя». Я прождал час. Никто так и не приехал. Был вынужден зафиксировать все на видео, составить акт и уехать по рабочим делам», — рассказал он.

По словам жителя столицы, если муниципальные службы не восстановят нанесенный ему ущерб, он будет вынужден обратиться в суд.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/195978/
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