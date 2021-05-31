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Агент 024

Волонтеры очистили от мусора ущелье Адыгене и собрали 50 мешков бытовых отходов

Активисты вышли на субботник в ущелье Адыгене, которое находится на территории природного парка «Ала-Арча». Об этом 24.kg сообщил читатель.

Ранее сообщалось, что после майских праздников многие заповедники и охраняемые территории оказались завалены бытовыми отходами.

«Волонтеры собрали больше 50 мешков мусора, в том числе пластик и стекло. На уборку вышли не только взрослые, но и дети. Воспитывать любовь к природе и чистоте с ранних лет — важная часть формирования личности», — написал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/195722/
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