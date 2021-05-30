Положенный два года назад асфальт на улице Кантемировской в Бишкеке разрушается

В Бишкеке на улице Кантемировской от улицы Фрунзе до Саратовской разрушается асфальт. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Просили сделать ямочный ремонт. Сказали, заявка принята. Прошло уже 2,5 месяца, на звонки и сообщения не отвечают теперь. Асфальт меняли два года назад. Хотят, чтобы развалилась дорога, когда можно минимальными потерями обойтись. На участке в 200 метров ям всего 30», — написал он.

Напомним, в мэрии сообщали, что ямочный ремонт на второстепенных улицах начнется после завершения работ на центральных.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.