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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Положенный два года назад асфальт на улице Кантемировской в Бишкеке разрушается

В Бишкеке на улице Кантемировской от улицы Фрунзе до Саратовской разрушается асфальт. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Просили сделать ямочный ремонт. Сказали, заявка принята. Прошло уже 2,5 месяца, на звонки и сообщения не отвечают теперь. Асфальт меняли два года назад. Хотят, чтобы развалилась дорога, когда можно минимальными потерями обойтись. На участке в 200 метров ям всего 30», — написал он.

Напомним, в мэрии сообщали, что ямочный ремонт на второстепенных улицах начнется после завершения работ на центральных.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/195656/
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