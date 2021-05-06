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Агент 024

В Бишкеке коммунальные службы после обрезки деревьев бросили ветви возле мусорки

В Октябрьском районе Бишкека коммунальные службы бросили возле одной из мусорок ветви после обрезки деревьев. Ответственные за вывоз мусора уже месяц не убирают их. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Эти мусорные баки расположены на улице Ахунбаева, за домом № 108. Где-то месяц назад здесь делали обрезку деревьев, так все и бросили. Насколько я знаю, вывозом таких отходов должен заниматься «Зеленстрой». Ветви не только загораживают дорогу к мусорке, но и представляют угрозу, так как уже высохли и могут вспыхнуть от обычного окурка», — отметил он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/192994/
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