16:23
USD 84.77
EUR 102.46
RUB 1.14
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В микрорайоне «Асанбай» в Бишкеке нарушители ездят по тротуарам

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители продолжают оставлять машины на тротуаре, преграждая путь пешеходам.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Лумумбы автомобилем заняли узкий тротуар. Чтобы обойти преграду, нужно выйти на проезжую часть.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В микрорайоне «Асанбай» на тротуаре на Южной магистрали стоит очень много машин. «Пешеходам негде пройти, ни с колясками, ни без. Куда смотрит ГУОБДД и Патрульная милиция?» — интересуется бишкекчанин.

По его словам, нарушители едут при этом прямо по аллеям с людьми.

«Владелец машины совсем не считается с Правилами дорожного движения. Перекресток Абдрахманова/Токтогула», — написал автор снимков.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/192911/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. На улице Токтогула просят поставить бордюры от нарушителей
Чудаки парковки. Из-за автохама в Бишкеке пришлось выезжать на встречную полосу
Чудаки парковки. Нарушители заезжают на остановки общественного транспорта
Предусмотреть скидки за парковку просят бишкекчане с инвалидностью
Чудаки парковки. Из-за машин возле СТО в Бишкеке приходится выходить на дорогу
Чудаки парковки. Нарушители считают, что можно оставлять машину на тротуаре
Жители Бишкека просят проверить законность платных парковок возле рынков
Чудаки парковки. Автомобили нарушителей загораживают дорогу жителям Бишкека
Чудаки парковки. Машины заезжают в парк имени Ататюрка в Бишкеке
Чудаки парковки. Наглость нарушителей удивляет и водителей, и пешеходов
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Контрабанда ГСМ в Таджикистан. Активисты не пропускают бензовозы через границу Контрабанда ГСМ в Таджикистан. Активисты не пропускают бензовозы через границу
В&nbsp;Бишкеке ветеранов поздравили с&nbsp;Днем Победы плакатом с&nbsp;немецкой каской В Бишкеке ветеранов поздравили с Днем Победы плакатом с немецкой каской
&laquo;Безопасный город&raquo;. Из-за ям&nbsp;на&nbsp;дороге в&nbsp;Бишкеке приходится нарушать ПДД «Безопасный город». Из-за ям на дороге в Бишкеке приходится нарушать ПДД
Бизнес
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
9 мая, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. В микрорайоне «Асанбай» в Бишкеке нарушители ездят по тротуарам Чудаки парковки. В микрорайоне «Асанбай» в Бишкеке нару...
15:00
Мгновения жизни. В окрестностях Ала-Арчи и южный берег Иссык-Куля
14:10
На улице Интергельпо в Бишкеке разрушают историческое здание
13:38
День Победы. В Оше осталось всего пять ветеранов Великой Отечественной войны
13:25
Никто не забыт. В Чолпон-Ате отпраздновали День Победы