Чудаки парковки. В микрорайоне «Асанбай» в Бишкеке нарушители ездят по тротуарам

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Некоторые водители продолжают оставлять машины на тротуаре, преграждая путь пешеходам.
На улице Лумумбы автомобилем заняли узкий тротуар. Чтобы обойти преграду, нужно выйти на проезжую часть.
В микрорайоне «Асанбай» на тротуаре на Южной магистрали стоит очень много машин. «Пешеходам негде пройти, ни с колясками, ни без. Куда смотрит ГУОБДД и Патрульная милиция?» — интересуется бишкекчанин.
По его словам, нарушители едут при этом прямо по аллеям с людьми.
«Владелец машины совсем не считается с Правилами дорожного движения. Перекресток Абдрахманова/Токтогула», — написал автор снимков.