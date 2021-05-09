Чудаки парковки. В микрорайоне «Асанбай» в Бишкеке нарушители ездят по тротуарам

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители продолжают оставлять машины на тротуаре, преграждая путь пешеходам.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Лумумбы автомобилем заняли узкий тротуар. Чтобы обойти преграду, нужно выйти на проезжую часть.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В микрорайоне «Асанбай» на тротуаре на Южной магистрали стоит очень много машин. «Пешеходам негде пройти, ни с колясками, ни без. Куда смотрит ГУОБДД и Патрульная милиция?» — интересуется бишкекчанин.

По его словам, нарушители едут при этом прямо по аллеям с людьми.

«Владелец машины совсем не считается с Правилами дорожного движения. Перекресток Абдрахманова/Токтогула», — написал автор снимков.