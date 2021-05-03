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Агент 024

Бишкекчанин возмутился носками, выпущенными в Кыргызстане ко Дню Победы

В Кыргызстане одна из фирм выпустила носки ко Дню Победы. Об этом 24.kg сообщил читатель. На присланных редакции снимках — белые носки с надписью. «9 мая. 1941-1945. Мы помним, мы гордимся». По словам читателя, он увидел их в продаже в одном из гипермаркетов столицы.

«Это просто верх кощунства. Они бы еще трусы выпустили с такой надписью! Я понимаю, что бизнесмены стремятся заработать на чем угодно, но это уже слишком. Если производитель этих носков не знает, если ему его родители с детства этого не привили, то я напомню, что больше 365 тысяч кыргызстанцев участвовали в Великой Отечественной войне, 90 тысяч из них — погибли. Орденами и медалями были награждены 150 тысяч воинов Кыргызстана, 29 из них стали полными кавалерами ордена Славы, 73 получили звание Героя Советского Союза. Я уже не говорю о сотнях тысяч осиротевших, обездоленных наших соотечественников», — отметил читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Носки, посвященные Дню Победы

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/192665/
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