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Агент 024

Сотрудникам санатория «Кыргызстан» уже девять месяцев не выплачивают зарплату

Сотрудникам санатория «Кыргызстан», который расположен возле села Воронцовка Чуйской области, уже девять месяцев не выплачивают зарплату. Об этом 24.kg сообщили работники учреждения.

По их словам, зарплату перестали выплачивать с сентября прошлого года. С 16 января учреждение было закрыто, но деньги работники так и не получили.

«У организации долг в 4 миллиона сомов. Это зарплаты сотрудников, долги за свет и другое. Санаторий находится на балансе Федерации профсоюзов Кыргызстана. Мы неоднократно обращались туда с заявлениями, но результатов нет. Там говорят, что денег нет, счета под арестом», — рассказали сотрудники санатория.

Напомним, скандал в профсоюзах длится уже более года. Судебные разбирательства на тему, кто же настоящий председатель Федерации, продолжаются по сей день. 5 февраля на заседании совета высшего органа управления федерации принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя. Члены федерации не раз заявляли о давлении со стороны Мирбека Асанакунова.

В качестве председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана в органах юстиции был зарегистрирован Сагын Бозгунбаев. Однако это назначение приняли не все.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/191919/
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