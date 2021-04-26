Спустились в поисках еды. Стаю сибирских горных козлов сфотографировал горожанин

В природном парке «Ала-Арча» группе туристов удалось сделать редкие кадры сибирских горных козлов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, стадо из 40-50 животных спустилось с гор на альпийские лужайки заповедника.

«Они не боялись присутствия людей. Видимо, спустились вниз в поисках пищи. Очень красивое зрелище», — написал читатель.

Сибирский горный козел внешне напоминает домашнего козла, но более мускулистый, поджарый и стройный. У самцов рога достигают размеров до 150 сантиметров, у самок они меньше — до 40.

По сравнению с другими видами горных козлов этот вид встречается часто. Потенциальной опасностью для сибирских горных козлов могут стать неконтролируемая охота и браконьерство.

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