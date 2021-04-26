В Бишкеке вандалы разрушили сквер на пересечении улиц Айни и Бакаева

В Бишкеке вандалы практически уничтожили сквер, расположенный на пересечении улиц Айни и Бакаева. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

«Уважаемая мэрия Бишкека, обратите внимание, в каком состоянии находится сквер. Скамейки в плачевном состоянии. Детская площадка... просто слов нет! Детям играть негде, в песочнице песка нет, скамейки все сломаны, покрытие в ужасном состоянии, качели сломаны», — написали они.

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