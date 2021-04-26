10:22
USD 84.79
EUR 102.25
RUB 1.13
Агент 024

В Бишкеке вандалы разрушили сквер на пересечении улиц Айни и Бакаева

В Бишкеке вандалы практически уничтожили сквер, расположенный на пересечении улиц Айни и Бакаева. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

«Уважаемая мэрия Бишкека, обратите внимание, в каком состоянии находится сквер. Скамейки в плачевном состоянии. Детская площадка... просто слов нет! Детям играть негде, в песочнице песка нет, скамейки все сломаны, покрытие в ужасном состоянии, качели сломаны», — написали они.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/191462/
просмотров: 896
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле разгул браконьерства, а чиновникам нет дела, возмущен эколог
В интернете кыргызстанцам предлагают купить оружие без разрешения и документов
Нет тротуаров и арыков. Бишкекчане недовольны ремонтом улицы Тулебердиева
Бишкекчанин жалуется на городские власти: превратили парк Ататюрка в ночлежку
Художественную литературу и научные издания сдали в макулатуру в Караколе
Памятник самолету Як-50 в 12-м микрорайоне Бишкека нуждается в реставрации
Задержан вандал, осквернивший могилы в Чуйской области
По Бишкеку ездит авто, госномер которого из армянского переделали в кыргызский
В селе Беловодском вандалы осквернили могилы на кладбище
Вандалы в селе Люксембург сломали памятник погибшим в Баткенских событиях
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
На&nbsp;Иссык-Куле разгул браконьерства, а&nbsp;чиновникам нет дела, возмущен эколог На Иссык-Куле разгул браконьерства, а чиновникам нет дела, возмущен эколог
Кыргызстанец Кубанычбек Кожоев баллотируется в&nbsp;Госдуму от&nbsp;партии &laquo;Единая Россия&raquo; Кыргызстанец Кубанычбек Кожоев баллотируется в Госдуму от партии «Единая Россия»
Школьников Бишкека учат по&nbsp;брошюрам с&nbsp;некорректными сведениями о&nbsp;религиях Школьников Бишкека учат по брошюрам с некорректными сведениями о религиях
Бизнес
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
26 апреля, понедельник
10:18
Оскар-2021. «Земля кочевников» — лучший фильм, Энтони Хопкинс — лучший актер Оскар-2021. «Земля кочевников» — лучший фильм, Энтони Х...
10:15
Для зараженных COVID-19 свободны 193 койки в медучреждениях Бишкека
10:03
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 апреля
10:02
Скандал с НДПК. Партия до сих пор не получила копию решения ЦИК
10:01
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились пять медработников