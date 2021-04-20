Художественную литературу и научные издания сдали в макулатуру в Караколе

Житель Каракола Айбек Жапаров обнаружил на одном из городских пунктов приема макулатуры целую библиотеку из научных журналов, книг и художественной литературы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«21 век! Посмотрите, какие книги идут на переработку. Их написание было тяжелой работой. Если мы так поступаем, отправляем их на производство туалетной бумаги, то выглядим как темные люди. Всего 8 сомов за килограмм макулатуры, когда библиотеки нуждаются в книгах! Есть очень интересные издания, например Агрохимические методы исследования почв», — написал он.

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