Чудаки парковки. Наглость нарушителей удивляет и водителей, и пешеходов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водитель внедорожника, переехав через бордюр, припарковал авто на газоне.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На разметке пешеходного перехода на Тыныстанова, 213, продолжают оставлять машины. Некоторые, как этот нарушитель, заезжают и на тротуар.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуар заехал и владелец/владелица этой легковушки.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«По улице Баялинова, напротив чайханы, вечером по аллее вообще нельзя пройти. Там стоят машины каждый день», — написал автор снимков.

В микрорайоне «Аламедин-1» машину бросили прямо на перекрестке.

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