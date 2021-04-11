Чудаки парковки. Наглость нарушителей удивляет и водителей, и пешеходов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Водитель внедорожника, переехав через бордюр, припарковал авто на газоне.
На разметке пешеходного перехода на Тыныстанова, 213, продолжают оставлять машины. Некоторые, как этот нарушитель, заезжают и на тротуар.
На тротуар заехал и владелец/владелица этой легковушки.
«По улице Баялинова, напротив чайханы, вечером по аллее вообще нельзя пройти. Там стоят машины каждый день», — написал автор снимков.
В микрорайоне «Аламедин-1» машину бросили прямо на перекрестке.
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