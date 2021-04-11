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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Наглость нарушителей удивляет и водителей, и пешеходов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водитель внедорожника, переехав через бордюр, припарковал авто на газоне.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На разметке пешеходного перехода на Тыныстанова, 213, продолжают оставлять машины. Некоторые, как этот нарушитель, заезжают и на тротуар.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуар заехал и владелец/владелица этой легковушки.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«По улице Баялинова, напротив чайханы, вечером по аллее вообще нельзя пройти. Там стоят машины каждый день», — написал автор снимков.

В микрорайоне «Аламедин-1» машину бросили прямо на перекрестке.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/189436/
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