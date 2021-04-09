В ТЦ «Эльдорадо», принадлежащем Райымбеку Матраимову, сегодня откроют ЦОН

Новый Центр обслуживания населения (ЦОН) будет открыт в торговом центре «Эльдорадо», который ранее Райымбек Матраимов передал государству в рамках уголовного дела по обвинению его в коррупции.

Пользователи соцсетей сегодня разместили фото, как здание готовят к открытию.

Фото Жылдызбека Керимбаева. Торговый центр «Эльдорадо»

По их словам, территорию ТЦ на проспекте Жибек Жолу убирают, украшают воздушными шарами.

«Наверное, будет открытие нового ЦОНа в «подаренном» Райымбеком Матраимовым здании. Не стоит оно 6,5 миллиона сомов», — пишут горожане.

Ранее ГРС сообщила об открытии ЦОНа в этом здании в апреле.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.